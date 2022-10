Kendrick Lamar gaat concert in Parijs livestreamen

Het concert is onderdeel van de The Big Steppers-tournee, waarmee de Amerikaanse artiest ook in Nederland stond. De show is op 22 oktober te zien op Amazon Prime. Dat is tevens de dag dat Lamars debuutalbum Good Kid, M.A.A.D. City tien jaar bestaat.

Op 7 en 8 oktober stond Lamar in de Amsterdamse Ziggo Dome. In 2012 brak hij met zijn album Good Kid, M.A.A.D. City door bij het grote publiek. Sindsdien heeft de rapper onder meer veertien Grammy Awards gewonnen.