Russell Brand strikt Matthew Perry en Lena Dunham voor monoloog

Tijdens Cracked op 29 september worden zeven verschillende monologen opgevoerd door diverse acteurs, waaronder Russell zelf. Alle stukken gaan over verslavingen en mentale gezondheid en worden zonder de franjes van kostuums en decors gespeeld. Matthew en Lena, die allebei ervaring hebben met verslavingen en mentale problemen, schreven ieder een monoloog. Welke andere acteurs naast de komiek op het podium verschijnen, wordt later onthuld.

De 44-jarige Russell, die meerdere boeken schreef en programma’s maakte over verslaving, vindt het goed dat er ook in het theater aandacht wordt besteed aan het onderwerp. „Ik voel me vereerd dat ik ben gevraagd om het toevluchtsoord over te nemen, al is het maar voor een avond.”