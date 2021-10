Dries Roelvink: ’Dave wordt betere vader dan ik’

Dries Roelvink denkt dat de kans groot is dat zijn zoon Dave een betere vader wordt dan hij zelf is geweest voor zijn kinderen. „Als ik vroeger moest kiezen voor de Efteling of een première koos ik wel eens voor de première. Dat zal Dave nooit doen”, aldus 62-jarige Dries.