Matthäus-Passion voor eerst sinds oorlog niet live gespeeld

Dominic Seldis betreurt het dit jaar geen Matthäus-Passion te spelen. Ⓒ Eigen Beeld

Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat het stil is met Palmpasen in het Het Concertgebouw. Dat je er een speld kan horen vallen. Voor het eerst in ruim een halve eeuw dat de Matthäus-Passion niet klinkt in de befaamde concertzaal. Een verdrietige zaak, vindt de Engelse Dominic Seldis, solocontrabassist van het orkest en bekend van het programma Maestro. Toch is er troost. Het concert is zondag te zien op de televisie.