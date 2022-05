Matthew McConaughey roept op tot actie na bloedbad in zijn geboorteplaats

„Opnieuw is het op tragische wijze bewezen dat het ons niet lukt verantwoordelijk te zijn voor de rechten die onze vrijheden ons verlenen”, schrijft de 52-jarige acteur op Instagram. „We kunnen niet opnieuw uitademen, excuses maken en deze tragische realiteit als status quo accepteren.”

Bekijk ook: 19 kinderen gedood bij schietpartij op basisschool in Texas

McConaughey, die vorig jaar nadacht over een gooi naar het gouverneurschap van de staat Texas, zegt dat de schietpartij onderdeel is van een groter probleem. „De oproep voor elke Amerikaan is nu om langer en dieper in de spiegel te kijken en onszelf af te vragen wat we nou echt waarderen en hoe we het probleem oplossen”, schrijft hij. „Dit is een epidemie die we kunnen beheersen, en aan welke kant we ook staan, we weten allemaal dat we het beter kunnen doen. We moeten het beter doen. Er moet actie worden ondernomen zodat geen enkele ouder hoeft te ervaren wat de ouders in Uvalde en de anderen voor hen hebben doorstaan.”

Bekijk ook: Beroemdheden dringen aan op verandering wapenwet Amerika

De schietpartij vond plaats in een basisschool in Uvalde. Daar schoot een 18-jarige man negentien kinderen en twee leraren dood. De kinderen variëren in leeftijd van zeven tot tien jaar. De schutter werd ter plekke door politieagenten doodgeschoten. In een eerste reactie sprak gouverneur Greg Abbott van een afschuwelijke en onbegrijpelijke daad.

De schietpartij in Texas was de dodelijkste op een Amerikaanse school sinds die op de Sandy Hook Elementary School in Connecticut in december 2012. Toen doodde een schutter 26 mensen, onder wie twintig kinderen van vijf tot tien jaar oud.