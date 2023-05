Premium Het beste van De Telegraaf

Problemen met Meghan? ’Harry belde met echtscheidingsadvocaat’

Het zou hommeles zijn tussen Harry en Meghan, die net hun houten huwelijk hebben gevierd. Ⓒ BrunoPress

Zijn er problemen in het prinselijk paradijs? Britse media buitelen over elkaar heen met geruchten dat Harry en Meghan niet meer samen door de deur van hun villa in Montecito (Californië) kunnen. Bij wie klopt hij aan voor de nodige steun?