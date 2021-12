Premium Het beste van De Telegraaf

Brute seriemoordenaar uitgelicht in ’Crime scene: The Times Square killer’ Netflix-docu blikt terug op ’hotelkamer uit de hel’

Door onze redactie RTV Kopieer naar clipboard

Oud-agent Vernon Geberth blikt terug op de ’Times Square Killer’ Ⓒ Foto Netflix.

We kennen het tegenwoordig als het lichtgevende centrum van entertainment, of de plek waar Amerikanen feestend het nieuwe jaar inluiden. Maar Times Square was zeker niet altijd een plein van vreugde en vertier. In een nieuwe editie van Netflix-reeks Crime scene, vanaf vandaag te zien via Netflix, blikken agenten en nabestaanden terug op een gruwelijke periode.