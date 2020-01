April, May en June is eerste Platina Film van 2020

Tjitske Reidinga, Elise Schaap en Linda de Mol op de rode loper tijdens de premiere van April, May en June. Ⓒ ANP

April, May en June is een ware kaskraker. In de eerste maand van het nieuwe jaar heeft het komische drama een Platina Film gekregen, omdat de film 400.000 bezoekers heeft getrokken. Het is gelijk ook de eerste film van 2020 die de prijs ontvangt. Dinsdag wordt de prijs overhandigd aan de hoofdrolspelers en regisseur Will Koopman.