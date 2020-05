Robbie Williams keert terug bij Take That voor online reünie

„Dit is nieuw voor ons, een onlinereünie met onze oude vriend voor een eenmalig optreden”, laat Take That weten in een verklaring aan de krant. „Het is altijd fijn om weer samen te komen met Robbie en we hebben er ontzettend veel zin in om deel uit te maken van deze unieke show die iedereen gewoon thuis kan bekijken.”

Van de oude formatie van Take That ontbreekt alleen zanger Jason Orange tijdens de aanstaande reünie. Verder zijn Gary Barlow, Mark Owen en Howard Donald wel gewoon van de partij.

Stadion

Ook Robbie zelf kijkt ernaar uit om ’samen’ met zijn oude makkers weer op te treden. „Het is altijd een genot. Als we niet naar het stadion kunnen komen, brengen we het het stadion naar ons toe.”

Met het optreden dat vrijdagavond live op het YouTube-kanaal en op de Facebookpagina van Meerkat Music live wordt uitgezonden, wordt geld opgehaald voor Nordoff Robbins en Crew Nation, twee goede doelen die de muziekindustrie ondersteunen.