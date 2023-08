’Britse koninklijke familie wil eenheid en omarmt prins Andrew weer’

Prins Andrew is zondag samen met andere leden van de koninklijke familie naar de kerk in Balmoral gegaan. De in opspraak geraakte hertog van York arriveerde opvallend genoeg in een auto samen met troonopvolger prins William en prinses Catherine. Insiders zeggen tegen The Telegraph dat de familie daarmee na een periode van onrust rond Andrew eenheid wil uitstralen.

Ⓒ Getty Images