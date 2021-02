Halina Reijn maakt film met smartphone

„De film is een ’slice of life’ en vertelt over het loslaten van enkel uitvoerend bezig zijn en het omarmen van het ’makerschap’, maar dan met een cinematografische twist”, vertelt Reijn over de korte film. „Ik wilde laten zien hoe de magie van film wordt weerspiegeld in het dagelijks leven en in creativiteit.”

Reijn is speelt niet alleen in de film, ze heeft hem ook zelf geregisseerd. Samen met Carice van Houten richtte ze in 2015 het productiebedrijf Man Up op. Samen maakten ze de film Instinct en de serie Red Light.