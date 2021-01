Geestig of gemeend? Deze sterren zien SPOKEN!

Ⓒ Getty Images

Nu we inmiddels nog maar één gast in huis mogen ontvangen en bovendien te maken krijgen met een avondklok, zijn we nóg meer teruggeworpen op onszelf. Velen vrezen dan ook voor hoe het er de komende weken aan toe zal gaan. Toch kan het écht altijd erger. Tal van sterren zegt namelijk last te hebben van ongenode gasten in hun huis en geloven met regelmaat bezoek te krijgen van geesten! Dan toch maar liever géén visite...