Maxime Meiland: kom niet naar Chateau Marillaux

„Joehoe, hier even een kleine oproep van mij”, begint Maxime haar oproep op Instagram. „Ik ben zelf niet in Frankrijk maar we hebben de laatste dagen, dus ook weer vandaag, heel veel mensen die onaangekondigd bij ons op het terrein komen. Hele lieve fans dat wel.”

De Meilandjes zijn gesteld op hun privacy. „Aangezien wij nu gesloten zijn, stellen wij het heel erg op prijs dat mensen gewoon lekker thuisblijven of op hun vakantiebestemming. In ieder geval geen bezoekjes meer brengen aan ons huis want het is uiteindelijk ook gewoon ons huis en ons privé.”