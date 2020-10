Dennis Ruyer opvolger Wilfred Genee

Ruyer is al sinds 2017 aan Veronica verbonden, waar hij nu elke werkdag tussen 10.00 en 13.00 uur te horen is. Luisteraars van de zender hebben afgelopen zomer bovendien al kunnen wennen aan zijn stem tijdens de avondspits, toen hij Genee verving als presentator van Veronica Inside tijdens diens vakantie.

VI-nieuwslezeres Celine Huijsmans wordt vaste sidekick van Ruyer en zal ook in de naam vereeuwigd worden: De Veronica middagshow met Dennis Ruyer en Celine Huijsmans. Zij laat weten ernaar uit te kijken dat ze zich als sidekick kan ontwikkelen.

In vergelijking met VI krijgt de middagshow een uur per dag meer zendtijd. Ze zal elke weekdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur te horen zijn, waar Genee en zijn mannen al een uur eerder stopten.

Programmadirecteur Marc Adriani van Talpa Radio is tevreden met de nieuwe tijdstippen voor Ruyer en Veronica Inside. Hij rept van ’een stevige programmering die past bij waar de zender voor staat’.

Warming-up

En passant maakt de zender bekend dat de sidekicks en nieuwslezers van Genee - Rick Romijn, Niels van Baarlen en Florentien van der Meulen - maandagochtend een halfuur eerder beginnen dan Genee. Zij zullen dagelijks vanaf half zeven al te horen zijn met de warming-up.

Opvallend is ook dat er geen versterking van buitenaf is geregeld voor Veronica, de kleinste zender van Talpa Radio. Het gat dat Ruyer achterlaat tussen 10.00 en 13.00 uur, wordt namelijk eveneens intern opgelost. Lindo Duvall, die momenteel nog in het weekend achter de microfoon kruipt, zal daar de komende tijd te horen zijn.

Hoewel Talpa hier niet over rept, is dit mogelijk een tijdelijke oplossing. Afgelopen week werd bekend dat de radiogroep in gesprek is met NPO Radio 2-dj Rob Stenders over een rol bij Veronica. De zender liet destijds in een reactie weten niet in te willen gaan op geruchten.