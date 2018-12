’Noem mij vanaf nu maar SEX’

„ Ik verander mijn naam in SEX”, schrijft hij, even later gevolgd door: „Noem mij vanaf nu SEX!!!” . Jeffrey Lamar Williams, zoals de rapper echt heet, probeerde zijn naam al eerder te veranderen. In 2016 riep hij mensen op om hem No, My Name is Jeffrey te noemen. Dat was uiteindelijk een publiciteitsstunt voor zijn nieuwe muziekuitgave.

Young Thug is niet de eerste die een beoogde naamsverandering de wereld ingooit. In november zei Sean Combs (aka Puff Daddy of P. Diddy) zijn naam te willen veranderen in Brother Love. Uiteindelijk moest hij een paar dagen later vanwege de massale aandacht en verwarring toch bekennen dat het een grapje was.