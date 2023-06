Premium Het beste van De Telegraaf

Knallende aftocht voor ’Godfather of Hardstyle’ The Prophet met megashow op Defqon.1

Door Fabian Melchers

The Prophet op de mainstage van Defqon in 2022. Ⓒ DVTD MGMT

Van vinylplaatjes in de Amsterdamse rollerdisco tot kolossale shows voor tienduizenden fans. Dov Elkabas, beter bekend als The Prophet, groeide sinds de jaren tachtig uit tot een onmisbaar gezicht in de dancescene. Zondag geeft hij op Defqon.1 zijn laatste optreden. „Ik moet uit m’n comfortzone komen.”