Ook Filip en Mathilde blazen jaarlijkse skivakantie af

De koning, koningin en hun kinderen Gabriel, Emmanuel en Eléonore staan jaarlijks op de latten in Zwitserland. Traditiegetrouw laat het gezin zich dan ook fotograferen in de sneeuw, vergelijkbaar met de jaarlijkse fotosessie van de Oranjes in Lech. Naar verwachting viert de koninklijke familie wel vakantie in eigen land: in het Château Royal de Ciergnon in de Ardennen.

Ook koning Willem-Alexander en zijn familie gaan dit jaar niet op skivakantie. De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigde dinsdag dat de Oranjes hun jaarlijkse uitje naar het Oostenrijkse Lech hebben afgeblazen.