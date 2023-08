Lisa Loeb in verwachting van eerste kind: ’Wij krijgen een baby’

„Wij krijgen een baby”, schrijft Loeb bij een aantal stralende foto’s van haar en Paarlberg. De twee houden behalve hun kat, ook een echo vast.

Ook benadrukt Loeb nog even dat de champagne op een eerdere foto, waarop ze haar nominatie voor de Televizier-Ring in de categorie Talent viert, „uiteraard alcoholvrij” was.

Loeb, onder meer bekend vanwege haar winst in De slimste mens in de zomer van 2021, en Paarlberg zijn al acht jaar bij elkaar. In 2018 stapten ze in het huwelijksbootje.