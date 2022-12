Iraanse filmster aangehouden na kritiek op regime

Ze wordt ervan beschuldigd valse informatie te hebben verspreid en „contra-revolutionaire kringen” te hebben ondersteund, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Hiervoor kan ze een lange celstraf krijgen.

Begin november publiceerde Alidoosti een foto van zichzelf zonder hoofddoek. De actrice hield op de foto een protestbord vast met de woorden „Vrouwen. Leven. Vrijheid”, de leus van de protesten die uitbraken na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die door de religieuze politie was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen.

Bekijk ook: Prominente Iraanse actrice deelt foto zonder hoofddoek op Instagram

Bekijk ook: Prominente Iraanse actrice plaatst foto zonder hoofddoek op Instagram

Alidoosti wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke Iraanse actrices van haar generatie. Haar arrestatie wordt gezien als een teken dat de staat ook hard wil optreden tegen beroemdheden, artiesten en sportpersoonlijkheden die hun platform gebruiken om het regime uit te dagen.

Alidoosti is vooral bekend van haar rol in The Salesman (2016) van bekroonde regisseur Asghar Farhadi, met wie ze ook samenwerkte in de films Fireworks Wednesday en About Elly. Ze speelt ook de hoofdrol in de dit jaar verschenen film Leila’s Brothers.