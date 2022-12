Prominente Iraanse actrice aangehouden nadat ze kritiek uitte op regime

Al weken wordt er geprotesteerd in Iran nadat de 22-jarige Mahsa Amini overleed nadat ze haar hoofddoek niet juist droeg. Alidoosti had eerder een foto van zichzelf op Instagram geplaatst waarop ze geen hijab droeg en een papier vasthield waarop op stond „vrouwen, leven, vrijheid”, de slogan die gebruikt wordt als protest tegen het Iraanse regime.

Alidoosti wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke Iraanse actrices van haar generatie. Haar arrestatie wordt gezien als een teken dat de staat ook hard wil optreden tegen beroemdheden, artiesten en sportpersoonlijkheden die hun platform gebruiken om het regime uit te dagen.

Volgens The Guardian beweert het openbaar ministerie in Teheran dat Alidoosti geen documentatie had verstrekt om haar provocerende opmerkingen te rechtvaardigen.

In Iran vinden massale protesten voor vrouwenrechten plaats, die begonnen na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf in detentie nadat zij door de moraalpolitie was opgepakt. Zij zou haar hoofddoek te losjes hebben gedragen.