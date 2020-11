Kleine Jacques (5) nu al ware troonopvolger

Ⓒ ANP/HH

De pandemie gaat ook niet voorbij aan het kleine prinsdom aan de Middellandse Zee, waar nota bene PRINS ALBERT een van de eersten was die met het virus besmet raakte. De nationale feestdag in Monaco, deze week, vond echter gewoon plaats en was kleurrijk als altijd. Zelfs nog iets kleurrijker, want het was de kleine PRINS JACQUES (5) die er dit jaar de show stal in een mini-versie van zijn vaders uniform.