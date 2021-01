Stiefdochter Kamala Harris (21) tekent modellencontract

Volgens Ivan Bart, de baas van het bureau, ’belichaamt Ella de hedendaagse tijd’. Emhoff viel op tijdens de inauguratie van haar stiefmoeder en president Joe Biden. „Het gaat tegenwoordig allang niet meer om vorm, maten of geslacht. Het gaat om wat iemand uitstraalt en Ella straalt een bepaalde vrolijkheid en durf uit”, aldus Bart, die vindt dat zijn nieuwe pupil ’mode communiceert’.

Ella, de dochter van Harris’ echtgenoot Doug Emhoff en zijn eerste vrouw Kerstin Emhoff, studeert aan de Parsons School of Design in New York, waar ze zich richt op verfijnde kunst met de nadruk op textiel. Ze deed eerder modellenwerk voor een kleiner bureau. „Voor iemand die, net als veel andere jonge meiden, niet altijd genoeg zelfvertrouwen heeft gehad, is het best wel intimiderend om in een wereld te leven die enorm gefocust is op je lichaam. Ik vind het dan ook belangrijk om te laten zien dat het oké is om gekke tatoeages of een raar kapsel te hebben.”

Amanda Gorman, de 22-jarige dichter die een indrukwekkend gedicht voordroeg tijdens de inauguratie, werd ook vastgelegd door het modellenbureau, waar onder meer topmodellen als Gigi Hadid en Karlie Kloss onder contract staan.