Disney+ komt met laatste seizoen Star Wars: The Clone Wars

Disney maakte bekend dat het zevende seizoen, dat uit twaalf afleveringen bestaat, de serie zal afsluiten.

Het allerlaatste seizoen van de animatieserie is binnenkort te bekijken op Disney+. De streamingdienst deelde woensdag de trailer en maakte bekend dat de animatieserie in Nederland vanaf 21 februari beschikbaar is.

De andere seizoenen van de Star Wars-serie zijn nu al te zien op Disney+.