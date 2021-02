Productie realityserie T.I. stilgelegd na misbruikbeschuldigingen

Een woordvoerder van MTV Entertainment liet in een verklaring weten op de hoogte te zijn van de aantijgingen. „Hoewel de beschuldigingen geen verband houden met onze show, hebben we contact opgenomen met T.I. en Tameka Harris. Gezien de ernst van de beschuldigingen hebben we besloten om te productie stil te leggen om meer informatie te verzamelen.”

Een week geleden werd bekend dat Clifford Harris, zoals de rapper eigenlijk heet, samen met zijn vrouw wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Ook zou het koppel vrouwen hebben gedrogeerd. T.I. en zijn vrouw hebben alle beschuldigingen ontkend.

Het vierde seizoen van T.I. & Tiny: Friends & Family Hustle zou oorspronkelijk in het voorjaar van 2021 in première gaan. Het is nog niet bekend of de productiestop daarvoor gevolgen heeft.