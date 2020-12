Vrijscène Big Brother mag niet meer op tv

In de eerste reeks van de later door JOHN DE MOL aan de hele wereld verkochte realitysoap, waren het BART en SABINE die voor grote opwinding zorgden door samen onder een dekbed te duiken. Wat volgde waren suggestieve beelden en, na de vrijscène, het roken van een sigaretje door de twee.

De beelden gingen destijds de hele wereld over, doken als ’typisch Nederlands’ zelfs op in een commercial voor rookworst en bleven Sabine, tegenwoordig makelaar en Bart, die vrijdag werd aangenomen als gevangenismedewerker, achtervolgen. „Zodra het ergens in een programma over Big Brother ging, werden wij er weer bijgehaald”, zegt Sabine. „Helemaal overstuur heb ik toen Endemol gebeld en gevraagd of zij konden regelen dat dit fragment geblokt werd en nooit meer vertoond. Daar gingen ze gelukkig in mee, het staat nu op de zwarte lijst.”

Sabine publiceert deze week een boek onder de titel Big Sister, dat vanaf vandaag te bestellen is. Aan de vooravond van een nieuwe reeks, die in januari van start gaat, deelt zij daarin haar ervaringen.

