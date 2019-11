The Voice-kijker omvergeblazen door Sophia (17)

Sophia (17) zag al na de eerste tonen de stoel van Anouk omdraaien Ⓒ RTL

Net als de toch altijd kritische Anouk, werd ook de kijker vrijdagavond omvergeblazen door het optreden van de 17-jarige Sophia in The Voice of Holland. Tijdens haar auditie speelde en zong ze niet alleen het lied Vincent van Don McLean, maar ook nog een zelfgeschreven liedje en de jury was razend enthousiast. Ook de kijker kan niet genoeg van haar krijgen, zo blijkt op Twitter.