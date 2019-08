'R. Kelly krijgt geld om advocaat Michael Jackson in te huren'

Kelly heeft het geld voor een goede advocaat hard nodig, nu hij terecht moet staan voor meerdere ontuchtzaken met minderjarige meisjes. Mesereau verdedigde Jackson ten tijde van zijn zaak, waarin hij werd beschuldigd van ontoelaatbaar gedrag met minderjarige jongens. En met succes, want The King of Pop werd destijds vrijgesproken in 2005.

Kelly en Mesereau zouden elkaar al ontmoet hebben in de gevangenis waar de geplaagde zanger verblijft. Maar volgens de huidige advocaat van Kelly, Steven Greenberg, klopt daar niets van en is hij nog steeds de man die het moet gaan doen.