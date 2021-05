De moeizame relatie die Adele met haar vader had: ’Ik spuug in zijn gezicht!’

Ⓒ Getty Images

Afgelopen dinsdag overleed Mark Evans, de vader van de Britse zangeres Adele, op 57-jarige leeftijd. De mogelijkheid om afscheid van hem te nemen, zou Adele aan zich voorbij hebben laten gaan. Het boterde totaal niet tussen de twee. „Als ik hem ooit zie, spuug ik in zijn gezicht”, riep de superster in 2013, bekend van hits als Skyfall, Hello en Someone like you. Het markeert de moeizame relatie tussen vader en dochter.