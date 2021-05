Hoe vader Adele zijn laatste jaren doorbracht in armoede

Ⓒ Getty Images

De Britse superster Adele heeft financieel weinig te klagen. De populaire zangeres, bekend van hits als Hello, Skyfall en Rolling in the Deep, heeft naar verluidt ruim 160 miljoen euro op de bank staan. Toch hoefde haar vader Mark Evans niet te rekenen op financiële steun van zijn schatrijke dochter. De laatste periode van zijn leven moest hij doorbrengen op een armoedig caravanpark in Zuid-Wales, waar hij afgelopen dinsdag op 57-jarige leeftijd overleed. De mogelijkheid om afscheid te nemen, liet Adele aan zich voorbijgaan. Het markeert de moeizame relatie tussen vader en dochter.