Stéphanie’s zoon trouwt studievriendin

Voor Louis, zoon van prinses Stéphanie, is Marie de vrouw van zijn dromen. Ⓒ ANP

Hand in hand en met een brede glimlach verschenen PRINSES STÉPHANIE’s zoon LOUIS en zijn vriendin MARIE HOA CHEVALLIER al een paar keer in het openbaar. Maar dat het tussen hen zo serieus was dat er nu al getrouwd gaat worden... En dat kan nog een probleem worden voor de veelbesproken prinses, die op de bruiloft haar ’ex’ terugziet…