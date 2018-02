Grond nu heet onder MASMEIJERS voeten...

Dreigt voor Frank Masmeijer dan toch de Belgische cel? Tot nu toe wist hij de dans te ontspringen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij had al maanden in een Belgische cel moeten zitten, maar wie FRANK MASMEIJER (56) nu tegenkomt in het Amsterdamse krijgt de indruk dat hij zich daar niet druk over maakt. De voormalige NCRV-ster weet nog steeds uit handen van de Antwerpse justitie te blijven. Maar één brief zorgt nu voor een nieuwe situatie…