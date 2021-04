Prinses Märtha Louise gaat samenwonen met haar sekssjamaan in Amerika

De 49-jarige Noorse prinses en de 46-jarige Amerikaan moeten vanwege de coronacrisis vaak lang zonder elkaar doorbrengen. Dit keer hebben ze elkaar al sinds kerst niet meer gezien.

„Hij is in Los Angeles, en nu weten we niet wanneer we elkaar weer zullen zien”, vertelt Märtha aan het dagblad. Het doet ’extreem veel pijn’ om haar partner zo lang niet te zien, vervolgt ze. „Op dit moment is het vanwege corona moeilijk te plannen, maar we zijn wel van plan om uiteindelijk te verhuizen. De kinderen gaan dan natuurlijk mee.”

Het koppel maakte de relatie in 2019 wereldkundig. Dat zorgde destijds voor ophef, omdat de twee samen op tournee gingen en die ’De prinses en de sjamaan’ noemden. Märtha Louise sprak vervolgens met haar familie en maakt sindsdien een duidelijkere scheiding tussen haar activiteiten namens het koningshuis en haar eigen werkzaamheden op het meer spirituele vlak. Bij haar eigen werk gebruikt ze haar titel niet meer.