’Ik ga niemand betalen om mijn hond te doden als ik dat ook zelf kan doen’

De realityster, die naast zijn vrouw te zien was in de MTV-serie, schoot de hond dood, omdat ze meermaals agressief was tegen hun tweejarige dochter. „Je weet dat wanneer een hond een kind bijt, het nooit meer in de buurt van het kind zou moeten zijn. Als je de hond naar het asiel brengt, is de kans ontzettend groot dat ze ooit weer in de buurt van kinderen is”, legt David uit. „Bel je in zo’n geval de politie, dan moet de hond volgens de wet worden ingeslapen. Ik ga niemand betalen om mijn hond te laten euthanaseren als ik dat ook zelf kan doen.”

Jenelle met Nugget. Ⓒ Instagram

Wel worstelt de realityster, die veel kritiek kreeg na het doden van Nugget maar niet wordt vervolgd wegens dierenmishandeling, nog steeds met zijn daad. „Ik denk nog dagelijks aan haar. Het is heel zwaar voor me. Veel mensen hebben kritiek op me en haten me erom, maar zoals ik al zei: het was niet iets wat ik wilde doen.”

Effect

Hoewel Jenelle achter haar echtgenoot blijft staan, had ze liever gehad dat hij eerst met haar had gepraat voordat hij een wapen tevoorschijn haalde. „Hij realiseerde zich niet wat voor effect het zou hebben als het nieuws zou uitlekken. Hij is niet gewend aan sociale media. Ik moet er al sinds 2009 mee omgaan. Ik heb geleerd van acties uit het verleden en maak daardoor niet dezelfde fouten. David leert nu van alles wat er is gebeurd.”

De actie had veel effect op Jenelle. MTV besloot haar te ontslaan uit de serie en daarnaast raakte ze tijdelijk de voogdij over haar kinderen kwijt. David zelf werd vorig jaar al ontslagen bij de serie, nadat hij antihomo-uitspraken had gedaan op sociale media. Sindsdien is hij niet meer in beeld geweest in Teen Mom, terwijl de rest van het gezin wel gefilmd werd.

Jenelle was in 2010 te zien in realityshow 16 And Pregnant, toen ze als 17-jarige alleen voor een zwangerschap stond. In die serie werd zoontje Jace geboren. De tienermoeders uit dat programma werden later verder gevolgd in Teen Mom. Daarin kreeg Jenelle zoon Kaiser, nu bijna vijf, met haar nieuwe vriend, maar ook die relatie hield geen stand. Begin 2017 beviel ze van dochter Ensley met David, met wie ze later dat jaar trouwde.