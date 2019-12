R. Kelly ontkent omkoping voor valse id-kaart Aaliyah

De zanger wordt ervan verdacht in 1994 een medewerker van de overheid te hebben omgekocht om de destijds 15-jarige Aaliyah een vals identiteitsbewijs te bezorgen, zodat hij met haar kon trouwen. Kelly was op dat moment 27 jaar.

De zanger was woensdag niet in de rechtbank in Brooklyn aanwezig, maar verweerde zich via een videoverbinding vanuit Chicago. Omdat Kelly last heeft van vliegangst kreeg hij bij hoge uitzondering toestemming van de rechter om niet fysiek aanwezig te zijn.

De aanklacht is de zoveelste tegen de r&b-zanger. Kelly wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Hij moet in mei voorkomen voor onder meer kidnapping, zwendel en seksuele exploitatie. Een maand eerder staat de zanger voor de rechter in Chicago, waar hij ook beschuldigd wordt van seksueel misbruik. In september moet hij zich opnieuw melden bij een rechtbank in Chicago, voor een zaak rond seksueel wangedrag tegenover vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen. Kelly heeft alle beschuldigingen altijd ontkend.