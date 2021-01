André van Duin zwaar geëmotioneerd in Matthijs Gaat Door

De komiek was te gast in de uitzending van Matthijs Gaat Door, het nieuwe programma van Van Nieuwkerk. Daarin ging het over het rouwproces na het overlijden van Elferink, maar ook over de ziekte van Van Duin zelf. Toen de presentator wat dieper in ging op het bewogen jaar van Van Duin, kon de 73-jarige Rotterdammer zijn tranen niet bedwingen.

„Ik denk dat er nog wel iets bestaat. Een soort materie ofzo, ik kan het moeilijk omschrijven”, reageerde Van Duin op de vraag of hij gelooft in iets na de dood. Hij heeft zijn overleden partner nog altijd in de buurt. „Ik overleg ook dingen met Martin thuis. Waarschijnlijk hoort hij het allemaal niet, maar misschien ook wel.”

Ondanks het overlijden van Elferink en zijn eigen gezondheidsproblemen, kan de cabaretier naar eigen zeggen alles nog goed relativeren. „Je gaat allemaal een keer dood. Als er nu een einde aan was gekomen, had ik daar ook wel vrede mee gehad.” In de uitzending bedankte Van Duin de mensen die hem de afgelopen tijd hebben gesteund door middel van appjes, post en mails. Daar heeft hij veel aan gehad. „Heel, heel, heel hartelijk bedankt voor de steun.”

Op sociale media reageerden mensen positief op de uitzending. Velen staken André van Duin ook een hart onder de riem.

Tumor

Half januari deed Van Duin exclusief zijn verhaal aan Privé. „Het begon tegen het einde van de zomer. Op het gevaar af dat dit riooljournalistiek wordt: ik stond op van de wc en je kijkt dan wel eens achterom. Daar zag ik een pluimpje bloed en daardoor ging bij mij een alarmbelletje rinkelen. En vervolgens bij mijn huisarts ook. Het kan een poliep zijn, of iets anders onschuldigs, maar hij stuurde me toch door voor verder onderzoek en daarbij werd in de scan een tumor in de dikke darm gezien. En zo kwam ik weer terug in het AVL, waar ik met Martin zoveel voetstappen heb liggen. Ik kende er de weg nog, om het zo maar te zeggen. Nu was ik het zelf, die daar de medische molen in ging. Maar anders dan met hem toen, zag het er wel meteen goed uit. De tumor op zich bleek goed operabel te zijn, maar hij moest eerst wel kleiner worden voordat ze hem durfden weg te halen. Daarom kreeg ik vier chemokuren waar ik wonderwel doorheen gesjeesd ben. Weinig bijwerkingen, weinig ellende. Een beetje tintelende vingers, maar daar bleef het gelukkig bij.’