Ellen Ten Damme over MeToo-beschuldiging: ’Macht corrumpeert ’

De 54-jarige zangeres beschuldigde Ali B eerder dit jaar in het programma De Geknipte Gast van grensoverschrijdend gedrag. Het incident zou hebben plaatsgevonden toen zij acht jaar geleden meedeed aan de opnames van Ali B en de Muziekkaravaan. De zangeres heeft in april een verklaring afgelegd bij de politie.

„Ik werd in januari, voor de eerste uitzending van Boos, al gebeld door journalisten”, aldus Ten Damme. „Maar ik wilde het voor mijzelf houden. Ik heb het ooit verteld aan mijn moeder en mijn vrienden. Het was nooit mijn bedoeling om er iets over te zeggen in de media. Ik heb er niets aan om het te zeggen.” Toch besloot Ten Damme uiteindelijk een statement te maken. „Er was een moment gecreëerd om het thema bij de kop te pakken”, legde ze uit in Jinek. „Macht corrumpeert gegarandeerd. Mensen die mensen dat ze macht hebben, gaan rare dingen doen. Dat wilde ik vertellen.”

Ali B

Ali B ontkende de beschuldiging. „Wat een vrolijke onschuldige flirt was, wordt nu acht jaar later lelijk gemaakt en verdraaid. Erger nog, in de beeldvorming word ik nu dader en Ellen slachtoffer. Het is onbegrijpelijk want de jaren na 2014 stuurden we elkaar lieve berichten en zagen elkaar af en toe. Dat was steeds vriendschappelijk contact. Als ze mij zo’n lul vindt, waarom vraagt zij mij in 2018 dan persoonlijk om naar haar show in Carré te komen, en waarom nodigt ze mij in 2020 uit in haar kleedkamer in Apeldoorn waar we vervolgens een uur lang met elkaar lachen, knuffelen en goede gesprekken hebben? Ik snap er echt niks van”, liet de rapper destijds weten.

Ali B werd in januari in de veelbesproken aflevering van de online serie Boos beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma The Voice of Holland, waarin hij als coach te zien was. Tegen de rapper zijn aangiftes gedaan, waarvan een voor verkrachting.