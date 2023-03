Chris Pine: ’Harry Styles heeft echt niet op mij gespuugd’

„Harry heeft niet op mij gespuugd. Harry is een heel aardige gast”, zegt Pine. De acteur kan zich nog goed herinneren dat hij in het vliegtuig zat toen zijn woordvoerder hem een filmpje liet zien van het moment. „Ze liet het me zien en het zag er inderdaad uit alsof Harry op mij spuugde. Maar dat heeft hij niet gedaan.”

„Ik denk dat Harry voorover leunde en zei: ’het zijn maar woorden toch?’” Volgens Pine was het onderdeel van een privé-grap tussen de twee. „We hadden allemaal een jetlag en probeerden vragen te beantwoorden. En soms als je persdingen doet, begin je wartaal te spreken. Dus we hadden een grapje: ’het zijn maar woorden’.”

Eerder had een woordvoerder van Pine al ontkend dat Harry Styles op hem had gespuugd. Later benadrukte ook regisseur Olivia Wilde van de film dat er niets was gebeurd.