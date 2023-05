Ed Sheeran over afgeronde plagiaatzaak: ’Hoort erbij in het vakgebied’

„Er zijn ongeveer vier akkoorden die worden gebruikt in popsongs”, betoogde Sheeran tegen presentator Seth Doane. Volgens de zanger zouden volgens hem heel veel songs op elkaar lijken. „Als je het wiskundig bekijkt, zijn er een beperkt aantal combinaties mogelijk met die vier akkoorden.”

De Brit denkt dat rechtszaken over auteursrechten altijd blijven bestaan. „Het hoort er misschien wel bij in het vakgebied”, zegt hij daarover. „Er is veel geld mee gemoeid. Maar je kunt alleen betrapt worden als je iets verkeerd hebt gedaan, en ik heb niets verkeerd gedaan.”

De rechtszaak rond Thinking out loud werd in 2016 aangespannen door de familie van Ed Townsend, co-auteur van Let’s get it on van Marvin Gaye. Dat gebeurde kort na de uitspraak in de rechtszaak van de erven Gaye tegen Pharrell en Robin Thicke over Blurred lines. De erven beweerden dat Sheeran elementen van Let’s get it on voor Thinking out loud had geplagieerd. De zaak werd aangehouden vanwege een soortgelijke auteursrechtzaak waarbij de band Led Zeppelin was betrokken. Led Zeppelin won die zaak waarin de rechter oordeelde dat eisers moeten bewijzen dat een werk „vrijwel identiek” is aan hun eigen werk om inbreuk te bewijzen.