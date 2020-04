Amsterdams woonpaleis Jos Brink en Frank Sanders te koop

Frank Sanders neemt afscheid van zijn Amsterdamse grachtenpanden waar hij decennialang met Jos Brink heeft gewoond. Ⓒ Foto Albert den Iseger

Was het niet in de tv-studio’s, dan wel in het theater. JOS BRINK was eigenlijk altijd aan het werk. Maar áls hij vrij was, dan was de in 1997 overleden tv-presentator en musicalster met zijn man FRANK SANDERS hier te vinden... in hun woonpaleis aan een rustige, Amsterdamse gracht. Vanaf nu staat het te koop. Frank: „Het voelde eerst als verraad, maar het is goed zo. Iemand anders mag ervan gaan genieten...”