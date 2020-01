Bar Goodfellas gered van sluiting

In de film bespreken de karakters van Robert De Niro en Ray Liotta in een scène de overval op een Lufthansa-vliegtuig waarin miljoenen euro’s aan contanten en juwelen lagen. Ook was Neir’s Tavern de eerste locatie waar actrice en zangeres Mae West een optreden had.

De huurbaas besloot de afgelopen jaren de huurprijs stevig omhoog te gooien, waardoor de eigenaar van de bar die niet meer kon betalen. Waar de eigenaar eerst 1100 dollar per maand betaalde, werd hem opeens gevraagd 5400 dollar op te hoesten.

De bar, een van de oudste die nog bestaat in New York, werd gered door lokale politici. Zij gingen in gesprek met de huurbaas die akkoord ging met een compromis. Fans van de film en een drankje kunnen de komende tijd dus nog steeds een kijkje nemen in het historische gebouw.