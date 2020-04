Dochter (14) weegt 143 kilo: ’schuld van ouders’

Libby probeert op foto’s vaak haar haar onderkin te verbergen. Ⓒ Foto EO

De veertienjarige Libby weegt 143 kilo. In de realityreeks Jouw schuld dat ik dik ben gaat ze de confrontatie aan met haar ouders. Hadden ze maar niet het snoep moeten verstoppen, toen ze klein was. Daar werd het alleen maar aanlokkelijker van. Of haar het gevoel geven dat haar zus, die de helft weegt, hun favorietje is.