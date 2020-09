Sander Schimmelpenninck vertrekt bij Quote

In een reactie op de website van Quote laat Sander weten dat het jaar 2020 voor hem een snelkookpan is geworden, ’waarin ik lange tijd zo’n beetje alles heb gedaan, maar nu het moment is gekomen om harde keuzes te maken’.

Die keuzes hangen volgens hem ook samen met zijn persoonlijke leven. „Het vergrootglas waaronder ik het afgelopen jaar heb gelegen, vooral door mijn Op1-presentatie, beviel me buitengewoon slecht. Daarnaast wil ik mijn vriendin, die haar bedrijf in Zweden heeft, méér kunnen zien. En dus ga ik mijn leven met wat meer vrijheid inrichten.”

Bekijk ook: Sander Schimmelpenninck stopt met presentatie Op1

In Scandinavië blijft hij schrijven. „Daarnaast zal ik blijven presenteren en opiniëren, en met mijn maatjes Jaap en Titus het podcastlabel dat rondom onze succesvolle Zelfspodcast is ontstaan verder uitbouwen tot een heus mediabedrijf.”

Sander is dankbaar voor zijn tijd bij Quote. „Ik heb met ontzettend veel plezier bij Quote gewerkt, in een tijd waarin het medialandschap enorm is veranderd. Het was waarschijnlijk de mooiste baan van mijn leven.”

Een opvolger is nog niet bekend.