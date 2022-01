Nick Schilder: ik ben niet benaderd door redactie BOOS

Nick, die samen met Simon Keizer drie seizoenen als duo-coach betrokken was bij het programma, kent de verhalen niet. „Ik vind het nog steeds ongemakkelijk omdat ik het gevoel heb dat ik voor m’n beurt spreek omdat het nog niet uitgezonden is. Ik zou eerst graag de slachtoffers in de aflevering van BOOS aan het woord horen.”

De afgelopen dagen heeft Nick wel vaak nagedacht over zijn periode bij The Voice. „Ik ben in gedachten heel veel teruggegaan naar die periode”, zei hij. De zanger was juist in de veronderstelling dat ’het welzijn van de kandidaten heel hoog in het vaandel stond’. „Het team kwam heel professioneel op ons over.”

Nick noemde daarbij twee voorbeelden van een redacteur die vervelende vragen stelde - ’dat had niks met overschrijdend gedrag te maken’ - en een strenge zangcoach. Beide medewerkers werden vervangen nadat kandidaten aangaven zich onprettig te voelen.

Eerder woensdag liet Simon zich al uit over de onthullingen rondom The Voice. Ook hij stelde niets gemerkt te hebben van wat er mogelijk gaande was. „Nee, daarom was dan ook het eerste woord ’ongeloof’, het is niet dat ik het niet geloof, maar dat ik er niet bij kan met mijn hoofd. Daar was de situatie voor mijn gevoel ook helemaal niet naar. Je bent een tv-programma aan het opnemen. Dus ik was echt met stomheid geslagen.”