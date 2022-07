Mel B overvalt ex Peter Andre met bijzonder belletje

Mel B heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze een geweldige tijd met Peter Andre heeft gehad. Aan hun liefdesgeluk mag dan al negen maanden een einde zijn gekomen, Scary Spice laat nog vaak genoeg weten wat voor fantastische minnaar Peter was. Ze vond hem zo goed tussen - en buiten - de lakens dat ze hem, geregeld belde voor een booty call en hem in het geheim, de hele wereld overvloog voor een stiekeme horizontale lambada.

Toen Mel B de zanger, met name bekend van zijn hits Mysterious Girl en Flava, de zanger onlangs opnieuw belde, wist hij dan ook niet wat te verwachten. In zijn column in OK! Magazine onthult hij zeer verrast ze zijn over de reden van haar belletje.

„De Spice Girls lijken zich klaar te maken voor een reünie voor hun 25-jarig jubileum. Het zou geweldig zijn om ze weer bij elkaar te zien, vooral als Victoria Beckham erbij betrokken is. Het zou me terugbrengen naar de tijd dat Flava op nummer één stond en de Spice Girls net hun eerste single Wannabe uitbrachten”, mijmert hij.

„Over de Spice Girls gesproken, je weet misschien dat Mel B een jurylid is bij The Masked Singer in Australië en ze besloot me live vanuit de show te bellen om te vragen of ik in het pak van Snapdragon zat! Ik zei: ’Ik ben in Engeland en speel in Grease op West End, dus het is onwaarschijnlijk!’ Toen vroeg ze me of ik op en neer zou reizen om beide shows te doen. Maar ik denk dat zelfs Elon Musk me niet kan helpen zo snel te reizen!”