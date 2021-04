’100.000 klachten bij BBC over programmering rond prins Philip’

Royals

'Prins Philip vond interview Harry en Meghan ondoordacht'

Volgens Gyles Brandreth, de auteur die de biografie van de vrijdag overleden prins Philip heeft geschreven, was de prins niet te spreken over het interview dat zijn kleinzoon prins Harry en diens vrouw Meghan Markle in maart aan Oprah Winfrey gaven. De echtgenoot van koningin Elizabeth was van menin...