William en Catherine moedigen kwartfinalisten aan op Wimbledon

Op foto's is te zien hoe de prins en zijn vrouw hebben plaatsgenomen op de koninklijke tribune voor de wedstrijd tussen de Servische Novak Djokovic en de Italiaanse Jannik Sinner. Ze zijn niet de enige beroemde gezichten in het publiek. Ook comedian en presentator David Walliams is bij de wedstrijd aanwezig. William en Catherine maakten met hem een kort praatje.

Vooral Catherine, een groot tennisliefhebber, wordt vaak gespot op Wimbledon. Vorig jaar zag ze samen met haar vader hoe Djokovic het toernooi voor de zesde keer won.