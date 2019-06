Avicii postuum binnen op eerste plek

TIM is de laatste plaat waar Avicii, die eigenlijk Tim Bergling heet, in zijn leven aan werkte. Op het derde album van Avicii, dat vorige week verscheen, staan onder meer de singles SOS en Tough Love. Na zijn dood werd de plaat afgemaakt door componisten met wie hij eerder had samengewerkt. De opbrengsten van het album gaan naar de Tim Bergling Foundation, de stichting die zijn ouders oprichtten voor jongeren die kampen met psychische problemen en suïcidale gedachten.

Ook Bizzey is deze week nieuw binnengekomen in de Album Top 100. Met zijn tweede album Tido staat hij op de tweede plek in de hitlijst. De top drie wordt gecompleteerd door Billie Eilish die met haar succesvolle debuut van de eerste plek is gestoten.