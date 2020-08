Welkom terug in Wie is de Mol: Ron, Nikkie, Tygo en... Soundos?!

Er zijn tien onlangs interviews gepubliceerd op de website van het programma. Anoniem, dat wel. Maar voer voor meer speculaties. Dat Ron Boszhard zijn rentree maakt, daar lijkt bijna geen twijfel meer over mogelijk.

Nadat hij het presteerde om twee keer in een seizoen naar huis gestuurd te worden, zien Molloten hem graag terug. Is hij het, die op de vraag ’waarom zou jij een goede Mol zijn?’ heeft geantwoord: ’Niemand verdenkt mij...’? En liet Boszhard optekenen: ’Ik wil er meer van genieten. Het is voorbij voor je het weet’?

De namen van Nikkie de Jager en Tygo Gernandt klinken steeds luider na de nieuwe hints, maar er blijven – uiteraard – vraagtekens. „Ik ben heel fanatiek en zou er alles aan doen om iedereen op een verkeerd been te zetten.” Die uitspraak kan worden toegedicht aan Ellie ’etherdiscipline’ Lust (2016), maar het is iemand die ’alweer wat jaartjes geleden’ deelnam.

Zou de altijd voor vertier zorgende Soundos El Ahmadi, verliezend finalist in 2011, het vliegtuig naar Italië hebben gepakt? En kan de uitspraak ’Zou ik een goede Mol kunnen zijn? Weet ik niet hoor, ik kan slecht jokken’ worden toegedicht aan Roos Schlikker?

Het grote gissen kan nog even doorgaan: de kandidaten worden, in tegenstelling tot de voorgaande edities, pas in de eerste aflevering van het extra seizoen op 5 september onthuld.