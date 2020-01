Billy Ocean viert 70e verjaardag met nieuw album

De plaat, de opvolger van Because I Love You uit 2009, is volgens de zanger een ode aan alle muziekstijlen waardoor hij zich in de loop der jaren heeft laten inspireren. „Ik heb het gevoel dat dit album mijn volwassenheid laat zien, en de vele muziekgenres waaraan ik ben blootgesteld”, aldus Ocean. „Het album weerspiegelt mijn gedachten en de manier waarop ik me voel op 70-jarige leeftijd, maar bovenal hoop ik dat het mensen laat nadenken over het leven en de betekenis ervan.”

Tegelijk met het album kondigde de zanger ook een tournee aan. Eind februari trapt hij af in Florida, waarna hij optreedt in onder meer Las Vegas, Liverpool, Oxford en London. Half november sluit hij zijn tour af in Blackpool.

Ocean heeft ongekende internationale successen behaald. Hij verkocht miljoenen platen en cd’s wereldwijd en haalde keer op keer de hitlijsten met bekende nummers als Suddenly, When the Going Gets Tough en Get Outta My Dreams, Get Into My Car.