Van Dik Hout-drummer Oscar Kraal (50) overleden

Binnenland

Amsterdammer (55) gaat na ’ruzie’ los op man met scootmobiel: dodelijke afloop

De 72-jarige man die woensdag in Amsterdam op zijn scootmobiel ’meerdere malen werd geslagen met een ijzeren staaf’, is overleden. Volgens de politie stierf hij in het ziekenhuis aan de verwondingen die hij opliep toen een 55-jarige Amsterdammer hem aanviel in Watergraafsmeer.